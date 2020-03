Permitterer 11 ansatte i Arctic Lavvo

nyheter

Daglig leder Anders Bongo-Wiik gjorde et fortvilet forsøk på å møte koronakrisen før helga. Altaposten kunne fortelle at Arctic Lavvo i Kautokeino satset på beredskapstelt til stat, kommuner, helsevesen og alle andre som har fått et behov for ekstra lokale under koronakrisen.

Håper økt teltsalg kan berge de ansatte Kautokeino-bedriften Arctic Lavvo ønsker å bidra på sin måte i den vanskelige situasjonen mange kommuner nå befinner seg i.

Bedriften håpet forgjeves å unngå permitteringer av sine 11 ansatte.

– Omsetningen fra privatmarkedet har dalt, og jeg må innrømme at vi nå forsøker å få omsetningen opp, så vi slipper å gå til skrittet med permitteringer, sa daglig leder Anders Bongo-Wiik.

Nå er det klart at de 11 ansatte permitteres fra 1. april. Kautokeino kommune får ifølge lokalradioen GLR kritikk for å være sein på avtrekkeren.

– Kommunen burde komme næringslivet i møte under krisen, og utsette eiendomsskatten, kommunale avgifter, og andre forpliktelser. Jeg savner at kommunen setter av penger til å hjelpe de som sliter, sier Isak Mathis O. Hætta til GLR. Han er selv politiker for ordførerpartiet Fastboendes liste og selv aktør i reiselivsbransjen.

Han får støtte fra Høyre-politiker Ante Bals.

– Kommunen har penger som kan brukes til sånne tiltak. Nå venter jeg en plan fra kommmunen, og jeg forventer at den kommer veldig snart, sier Bals til GLR.