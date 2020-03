Enstemmig styre sa ja til å gå videre med nytt sykehus

nyheter

Finnmarkssykehuset melder via sine nettsider at et enstemmig styre har vedtatt å gå videre med Nye Hammerfest Sykehus.

– Styret forutsetter at helseforetaket holder seg innenfor den fastsatte kostnadsrammen på 2,326 milliarder kroner, og gir direktøren fullmakt til å sluttføre og inngå kontrakt med entreprenøren, sier styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset HF ifølge en pressemelding.

Dermed kan totalentreprenør Consto AS etter alle solemerker gjøre seg klar for å oppføre sykehuset.

Planlagt byggestart er 2020, med innflytting i 2025.