Myker opp reglene for lån og tilskudd

Reglene blir myknet opp i inntil et halvt år, opplyser Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Utsettelser inntil et halvt årnn

– Mulighet for utsettelse på gjennomføring av prosjekt i inntil et halvt år er ett av tiltakene vi iverksetter, sier Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø i pressemeldingen.

Det gis også inntil seks måneders måneders utsettelse på låneterminer med forfall i perioden 1. mars til 1. september 2020, samt at det åpnes for å endre prosjekt fra fysiske samlinger til digitale.

Må planlegge for tiden etter krisa

– Mange bedrifter sliter nå med reduksjon i inntekt, i mange tilfeller totalt bortfall av inntekt, sier Eriksen.

I tillegg jobbes det politisk med å påvirke nasjonale beslutningstakere slik at tiltak som iverksettes også får betydning for fylket.

– Vi jobber med en akutt situasjon, men er også opptatt av dagene som kommer etter krisa er over. Vi må rigge oss og planlegge for den dagen vi skal tilbake til «normalen», for vi vet den blir alt annet enn normal, avslutter fylkesråden.

Nedenfor følger en oversikt over tiltakene