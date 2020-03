Ble ikke enig med kommunene

nyheter

Det ble ingen avklaring om felles karanteneregler under dagens møte mellom kommunene og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Flere kommuner har stått fast på skjerpede lokale regler, for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset. Helsedirektoratet hadde derfor bedt Fylkesmannen om å samle inn vedtakene og forsøke å få på plass mer ensartede kommunale regler i fylket. Sammen med KS og representanter fra kommunene har de gjort et forsøk på å harmonisere reglene.

Etter to møter i arbeidsgruppa, er det fortsatt uenighet.

– De har så langt ikke lykkes med å komme til enighet. Nå avventer vi hva som kommer fra nasjonale myndigheter, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i en pressemelding etter dagens møte.

De har overfor til kommunene gitt beskjed om at de må gå gjennom det som regjeringen har definert som personell i samfunnskritiske funksjoner og sørge for at disse gruppene er ivaretatt.

– Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker.