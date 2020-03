– Kommunen har også ansvar for de ytterst i Loppa

nyheter

Nann Jovold-Evenmo er bekymret for familie og innbyggere ytterst i Loppa, som har innbyggere hun mener er i risikosonen.

Hun har derfor sendt en henvendelse til kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo i Loppa kommune angående beredskapen ytterst i Loppa kommune.

– En ting er beredskap i Øksfjord, men dere har et ansvar for disse ytterst i kommunen også, skriver hun.

– Jeg ønsker en avklaring på hvordan dere planlegger å ta vare på beboerne i Andsnes, Frakkfjord, og på Loppa Øy i denne perioden.

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo sier de er opptatt av å nå alle i Loppa kommune, og vil så langt det er mulig ha normale åpningstider på legenes utekontor i kommunen.

– Det er ingen områder i Loppa vi ikke kan nå om vi får melding, sier han.

Så langt er han ikke kjent med at noen henvendelser ikke har blitt fulgt opp av helsetjenesten i kommunen.

– I Loppa legger vi ikke ned et eneste utekontor. Vi snakker med butikkeiere i forhold til smitteverntiltak, og vi kan høre om det har vært illegal turisttrafikk. Vi dekker også Stjernøya og Seiland, sier Bollo.

Ingen smittet

Loppa kommune har testet 4,5 prosent av befolkningen og har ingen smittetilfeller i kommunen. Ballo mener sjansen for å bli smittet i utkanten av Loppa er minimal. Han henstiller til folk om å fortsatt overholde karantenebestemmelsene.

– Vi må avpasse smittevernet i forhold til omfanget av smitten, sier han.

Han mener Finnmark står mye sterkere rustet til å takle koronakrisen enn for eksempel i Oslo.

– Det er ingen krisestemning i Loppa, men det krever at vi gjør tiltak i kommunen, sier Ballo.

Mat- og medisinleveranser

Jovold-Evenmo er også bekymret for smitte via matleveranser til de små stedene. Hun mener virusets motstandsdyktighet på overflater gjør at all mat må desinfiseres når det avhentes båtene, men da kan disse eldre, syke allerede være smittet, skriver Jovold-Evenmo.

– De smittetiltakene som har med matvarer å gjøre, har matvarekjedene kontroll på, sier Ballo.

Han legger til at hurtigbåten går som normalt med leveranser i til beboerne. Matleveranser vil gå som normalt. Det er ingen restriksjoner innen kommunen.

Personbefordring fra andre kommuner er derimot ikke ønskelig, men det kan gis dispensasjon.