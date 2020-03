Lanserer nettportal for lokal handel med levering på døra

nyheter

I dag lanserer Alta Næringsforening en portal for lokal netthandel med levering på døra, opplyser foreningen i en pressemelding. Handelsstanden i Alta opplever i disse dager en stor nedgang i omsetningen med lite folk i butikkene på grunn av tiltakene som er iverksatt for å bremse spredningen av koronaviruset. Den nye nettportalen skal bidra til at kunder kan bestille varer med hjemkjøring.