Kutter renten ytterligere

Sentralbankens kutt følges opp. For andre gang på en uke setter SpareBank 1 Nord-Norge ned renten, denne gang med inntil 0,5 prosentpoeng.

– I løpet av den siste uken har banken også gitt om lag 2.000 av sine kunder avdragsfrihet på boliglånet, opplyser banken i en pressemelding.

Det første rentekuttet på boliglån og næringslivslån var på inntil 0,35 prosentpoeng. I dag senker de den med ytterligere inntil 0,5 prosentpoeng. På ei uke er renten satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng, og den laveste boliglånsrenten hos SpareBank 1 Nord-Norge er nå på 2,05 prosent.

– Vi vet det er ei vanskelig tid for mange av kundene våre, også økonomisk, og vi gjør det vi kan for å bidra, sier konserndirektør for personmarkedet Lasse Hagerupsen i pressemeldingen.

Eksisterende kunder får ny rente 29. april. For nye kunder vil forrige ukes renteendring gjelde fra 23. mars og dagens endring fra 30. mars.