– Trygler partifeller på Stortinget å sørge for trygghet for liv og helse i Øst-Finnmark

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafelsen, sier at ledelsen i Arbeiderpartiet må gå i front for å sikre at Finnmark får likeverdige helsetilbud med resten av landet. Han er spesielt opptatt av forslaget som nå ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om å gi et reelt tilbud om intensivbehandling ved Kirkenes Nye sykehus, og forslaget om et permanent stasjonert ambulansehelikopter i Kirkenes.