Trosser regjeringen og fastholder innreiseforbud

I går leverte ordførerne i Alta, Tromsø og Bodø en henvendelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland. Ordførerne Monica Nielsen, Gunnar Wilhelmsen og Ida Pinnerød ber regjeringen om dialog om karantenebestemmelser.

De siste dagene har både justisministeren og Folkehelseinstituttet (FHI) gått ut med en anbefaling om å ikke ha lokale karantenebestemmelser, noe som kan tolkes som en refs av kommuner som har strammet skruen. Regjeringen gjentok imidlertid lørdag beskjeden til kommunene om å avvikle sine særtiltak.

Står fast ved tiltak

Beskjeden som innbyggerne søndag formiddag fikk fra Alta kommune levner ingen tvil om at Alta kommune står på retten til å gjøre tiltak de mener er nødvendig. I SMS-meldingen som er gått ut til alle husstander heter det:

Kommuneoverlegen i Alta har vedtatt å videreføre kravet om hjemmekarantene i 14 dager for alle som kommer til kommunen fra følgende fylker: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Karantenen gjelder ikke øvrige husstandsmedlemmer. Følg Folkehelseinstituttets råd for hjemmekarantene. Det er SVÆRT VIKTIG at du overholder karantenebestemmelsene. På den måten bidrar du til å stoppe videre smitte i befolkningen.

Følg myndighetenes klare meldinger. Ta kontakt med din fastlege dersom du blir syk i denne perioden.

Ba om klargjøring

Lørdag ba blant annet Alta-ordfører Monica Nielsen om en klargjøring om bruken av strengere bestemmelser enn de nasjonale

Streng ved innreise

Kommunene Tromsø, Bodø og Alta har alle innført bestemmelser om hjemmekarantene ved innreise fra Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

– Bestemmelsene har vært praktisert forholdsvis strengt, men det er åpning for å reise videre til planlagt oppholdssted for personer uten symptomer, og transittopphold i de aktuelle fylkene er unntatt. Videre er det unntak for fører og personell av vare- og passasjertransport, og vi forholder oss selvsagt til nasjonale regler vedrørendenøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner, heter det i henvendelsen til regjeringen.

De påpeker at de per i dag har en relativt gunstig situasjon med få smittede, og det er viktig å begrense smittepresset.

– Våre kommuner er vertskommuner for viktig samfunnskritisk infrastruktur, heter det.