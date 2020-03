Hjem fra Norge til et USA hvor Trump skaper korona-frykt

nyheter

I sommer var de et par uker i Alta der Oddbjørg Hjellbakks besteforeldre Anny og Henry Sivertsen levde og oppdro syv barn, blant annet Åsta, mor til Oddbjørg. Så bar det en tur tilbake til USA og hjemmet i Duluth i staten Minnesota før de nå etter jul har tilbrakt fire uker på hytta i Horningdal, Oddbjørgs hjembygd.

– Vi kom hjem sist mandag og er nå i 14 dagers pålagt karantene i egen bolig. Er ikke syk, og har det bra i likhet med resten av storfamilien vår. Selv om det ikke er påvist noen smitte i vår region, og staten Minnesota har innført en rekke tiltak som ligner mye på de Norge har innført for å begrense smitte, er frykten stor. Landet styres av en president som vil medvirke til kaos og tragedie, sier Oddi, amerikanernes kallenavn på honndølen.

Storfamilien i frykt

Oddbjørg flyttet som ung voksen til USA på slutten av 1970-tallet for å studere landbruksfag. Etter å ha fullført universitetsutdannelsen gikk hun i en annen yrkesretning, utdannet seg til revisor. Her gjorde hun karrière i Minnesota Power, et kraftselskap som er involvert i ulike forretningsområder over hele USA. Som 63-åring pensjonerte hun seg for ett år tilbake.

I mellomtiden hadde hun blitt skilt, fått en datter, Heidi (34) som er gift med Margaret, og for noen år tilbake truffet enkemannen Thomas Crook (68).

– Vi traff hverandre på Sons of Norway i Duluth, her er gjennomsnittsalderen godt over 80 år, så sjansen for å finne en match her var vel ikke de beste, sier en leende Oddi.

Thomas, som for sine venner og familie går under kallenavnet Tom, har også norske aner. Det får en straks mistanke om dersom man er innom fritidshuset han fikk oppført ved en av de mange store innsjøene i staten. Fritidshuset er bygd i rundtømmer og i norsk stabburstil. Fra sitt ekteskap har Tom døtrende Hilary (40) som er gift med Jakob, og Emily gift med DJ. Hilary og Jakob har barna Britton og Lovisa. Emily og DJ venter sitt første barn, etter flere års intens venting og prøving.

– Vi er en skikkelig storfamilie som har det enormt fint sammen, påpeker Oddi og Tom og legger til:

– Lykken vi opplever nå kan fort bli snudd. Dessverre er dette fantastiske landet styrt av en mann som ikke er til å stole på, sier ting han vet er løgn, og skylder på alt og alle andre enn seg selv, som han betegner som hundre prosent perfekt. Med de utfordringene USA står overfor med koronaviruset, som kan det bli en pandemi med svært alvorlige følger, kan utvikle seg til å bli en tragedie som ingen kan være sikker på å ikke bli personlig rammet av. Heller ikke vår familie, våre naboer og innbyggerne i Duluth.

Stengte skoler

Oddbjørg forteller at da de kom hjem fra Norge ble de ved innreiseflyplassen i Chicago møtt med krav om å fylle ut en skjema med en rekke spørsmål knyttet opp mot utenlandsoppholdet, og eventuelle kontakter som kunne gitt koronasmitte.

– Jeg vi berømme SAS som vi fløy hjem med. De hadde ordnet alt på en fantastisk og smidig måte. Vi hadde uvanlig god plass på flyet hjem, tror ikke det var mer enn rundt 50 passasjerer, forteller Tom og Oddi.

– Merker dere korona-tiltakene i dagliglivet?

– Med koronautbruddet hastet det plutselig å komme seg tilbake til USA hvor det ble innført innreiserestriksjoner. Vi kom hjem, flyet ble dirigert om til Stockholm, så til København og deretter til Chicago. Hjemme gikk vi rett i karantene innendørs i eneboligen vår. Vi har lov til å ta en trimtur forutsatt at vi ikke kommer i kontakt med andre.

– Da vi kom hjem måtte vi imidlertid sørge for å få mat og andre varer. Vi ringte til et par butikker som hadde opprettet matvarelevering. Den første var tom for både grønnsaker og toalettpapir, den andre kunne heller ikke levere totalettpapir. Så hos oss praktiserer vi rasjonering på toalettbesøk, er den humoristiske konklusjonen på hamstringen også duluthinnbyggerne har bidratt til.

Skrekkscenario

Vi forlater Tom og Oddi, og ser litt hva tidligere USA-korrespondent Bjørn Hansen tenker om hva som kan skje i USA. I en kronikk i Dagsavisen tidligere denne uka skriver Hansen:

«En pandemi som skyller over det nordamerikanske kontinent med døden på bølgetoppen. Ingen vet lenger hele omfanget av korona-spredningen. Tallene fra amerikanske helsemyndigheter, og løftene fra de samme myndighetene, bygger på sviktende tallgrunnlag og gjennomskuelige løgner.

USA har gjennom mer enn tre år hatt en president som opphøyer sine egne løgner til statlige sannheter. Dette er en farlig situasjon for det amerikanske samfunnet. Den inviterer ikke bare til politikerforakt og mistro, men også til konspirasjonstenkning og regelrette bedragerier. President Donald Trump går selv i spissen for å bedra sitt eget folk.»

Busser med matpakker

Tom og Oddi mener at det også er underliggende problemer i det amerikanske samfunnet som nå gjør det ekstra vanskelig å møte pandemien som skyller over det nordamerikanske kontinentet. De forklarer:

– Det er enormt store forskjeller mellom de som har og de som ikke har. Selv her opp i nord er det mange familier der det ikke er nok mat til at barna kan spise seg mette. Disse berges av at skolene gir daglige måltider til elevene. Når skolene nå er stengt, er det heller ingen åpne skolekantiner. Heldigvis har lokale myndigheter sett problemet og smører matpakker. Skolebussene kjører vanlig rute uten elever, men med matpakker. Ved å møte bussen på sin daglige rute kan elevene få tilgang på matpakkene.

– Når veldig mange ikke har helseforsikring er det grunn til å tro at de ikke har råd til å melde seg syke, eller gå i karantene som potensielle koronasmittende. Det svekker muligheten til å begrense smitten. Dersom veldig mange blir syke, og ikke får noen inntekt i sykdomsperioden, er det lett å forestille seg tragediene som kan utspille seg. Vi håper at alle i Norge vet å sette pris på det sikkerhetsnettet som er opprettet gjennom gode sykelønns- og arbeidsledighetsordninger samt annet sosialt sikkerhetsnett.

Hamstrer våpen

Et av de særamerikanske utslagene av koronakrisen er hamstringen, ikke av mat, men av våpen og ammunisjon. Tom og Oddi forteller at TV og medier har oppslag om våpenbutikker som er tømt for varer. I likhet med resten av verden har amerikanere hamstret dopapir og hermetikk i frykt for koronapandemien. Men i USA går også mange nå til innkjøp av våpen. Det viser seg at et flertall av dem som strømmer til våpenbutikkene nå er førstegangskjøpere, ifølge flere eiere av våpenbutikker. Våpenkunder forteller samtidig at de er redd orden og lovlydighet vil opphøre hvis koronakrisen blir mer alvorlig.

Nettbutikken Ammo oppgir en salgsøkning på hele 68 prosent i ukene rundt månedsskiftet.

– Helt vilt, og ser vi inn mot det kommende presidentvalget kan faktisk frykten for at en demokratisk president vil skjerpe inn våpenloven, bli et av Trumps beste kort i statene her i nord. Her er det mange jegere, og folk har i tillegg et helt spesielt forhold til våpen, forklarer samboerparet.

Det å bære våpen er grunnlovsfestet i USA, men reglene for tillatelse, bæring og oppbevaring varierer fra delstat til delstat.

Samling om Biden

Koronaviruset har slått beina under den demokratiske presidentvalgkampen og tatt alt fokus. Nå håper storfamilien til Oddbjørg og Thomas at det blir en samling om Joe Biden på demokratisk side.

– Det er viktigere enn noen ganger å samles om den kandidaten som har størst mulighet til å slå Trump. Det er utvilsom Joe Biden, som også vant primærvalget her i Minnesota mot Bernie Sanders, påpeker Oddbjørg.

– Er Biden den kandidaten «familien» mener er best?

– Både Bernie Sanders, og ikke minst vår hjemmehåp Amy Klobuchars, har hatt vår sympati og står for mye bra. Det samme har Pete Buttigieg. Vår vurdering er imidlertid at Sanders er for radikal, og Buttigieg som er homofil, gjør nok sitt til at den jevne amerikaner ikke er moden for å kunne velge de til president. Amy har trukket seg, og håpet er Sanders vil gjøre det samme slik at det blir samling om Biden, sier altså Tom og Oddi med støtte i resten av familien.

Ønsketenkning

Bjørn Hansen tror koronasaken vil innvirke på valget, men at det forstatt er åpent. Han skriver:

«Mange spekulerer i hvilke politiske følger korona-utviklingen i USA vil få. Men det vil være ønsketenkning å anta at Trumps skjebne ved presidentvalget til høsten er beseglet. Trump er opplagt svekket, men han er fortsatt president ut året, og mye kan skje i månedene som kommer som endrer situasjonen. Likevel ser de økonomiske utsiktene langt mørkere ut, og Trumps egen evne til selvdestruksjon kan gi meget betydelige bidrag til at han faller. Fremfor alt er tilliten til at han som president kan mestre en krisesituasjon for land og folk svekket. Trumps løgner kan ikke bli stående som statlige sannheter.»

