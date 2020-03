Gir styremedlemmer lønnshopp samtidig som pasienttilbud kuttes

nyheter

Altaposten har gått inn og sett på møteplanen for Finnmarkssykehuset, landets nordligste regionale helseforetak. Den viser at styrerepresentantene maksimalt vil ha 10 styremøter i 2020. Som en påskjønnelse for å møte opp, inkludert de gangene de uteblir, får representantene 121.000 kroner inn på lønnskontoen. Det vil si en gjennomsnittlig godtgjøring per styremøte på over 12.000 kroner. Med forfall blir møtegodtgjøringen per møte enda høyere. I styremøte i februar vedtok styret å øke styrehonoraret fra 110.000 kroner til 121.000 kroner, altså en økning på 10 prosent, uten at det forelå en eneste begrunnelse for «lønnshoppet»