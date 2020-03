– Svært viktig at vi nå følger opp alle vaksiner som barn skal ha

nyheter

For helsesykepleierne er det nå ekstremt viktig å ikke sende garden på andre områder selv om korona-fokuset er stort.

– Det er svært viktig at vi nå følger opp alle grunnvaksiner som barn skal ha. Noen vil kanskje stusse over at dette prioriteres nå, men da er det viktig å minne om, at dersom vi utsetter disse vaksinene, kan det blusse opp andre epidemier og det må vi unngå, sier leder ved helsesykepleiertjenesten i Alta kommune, Tone Dervo til Altaposten.

Ikke hjemmebesøk

Selv om helsesykepleiertjenesten leverer tjenester tilnærmet som ved en normalsituasjon, tas det forholdsregler.

– Alle dører er låst her hos oss, så ingen kommer inn uten avtale. Vi drar ikke på hjemmebesøk etter fødsel, men alle må komme hit. Det er ikke lov å ha med andre søsken ved kontroll. Når det er sagt så kan vi gjøre unntak å dra på hjemmebesøk, dersom mor ikke har mulighet å komme seg til oss fordi hun er alene eller ikke kan la de andre barna være alene hjemme, forklarer Dervo.

– Kvinner som har født kan være sårbare, hvordan sikrer dere at eksempelvis fødselsdepresjoner ikke oppstår uten at dere fanger det opp?

– Vi skal ta kontakt med de som kommer hjem fra føden senest fem dager etter at de er kommet hjem. I tillegg har vi opprettet en kontakttelefon hvor alle som vil kan nå oss. Nummeret hit er 40 55 66 01, sier Dervo, som kjører full bemanning.

– Jeg har folk på jobb hele tida, noe på kontoret og noen har hjemmekontor. Dette for at vi skal ha folk i backup om noen blir syke.

– Hva med barn som kanskje ikke har det så lett hjemme, og som føler behov for noen voksne å prate med?

– Vi har oppfordret alle skoler til å legge ut et alarmtelefonnummer på den skoleportalen hvor elevene sitter og jobber til daglig. Dette vil gjøre at alle elevene kan finne nummeret og ta kontakt om de føler for det. Vi vet at det er barn som er i risiko når de bare blir hjemme og ikke blir fanget opp, sier helsesykepleierlederen.

Ungdommens helsestasjon ikke er åpen slik den bruker.

– Det kan være mye ungdom trenger hjelp til nå som ellers. Eksempelvis prevensjon etc. Noen vil kanskje ha behov for å prate. Da er det bare å ringe telefonnummer 40556601. Da treffer de en sykepleier som kan hjelpe dem eller henvise dem videre, sier Dervo.

Unge blir og syke

Nye tall presentert via blant annet VG viser at ungdom slettes ikke er så beskyttet fra å bli syke av korona-viruset som tidligere antatt. Dervo har følgende råd til de unge:

– Selv om det er fristende å samles i grupper, så ikke gjør det. Møt heller hverandre på sosiale plattformer og snakk med familie. Selv om det er kjedelig, så er det viktig at også ungdom følger rådene og ikke blir smittet og dermed bidrar til økt smitte.

Ber lærere ta ansvar

Barneombud Inga Bejer Engh har oppfordret lærere til å ringe opp de elevene som de vet er i risikosonen. Barneombudet kan og kontaktes på nett av alle barn under 18 år. Foreldre som vil kontakte barneombudet må gjøre det på mailadresse post@barneombudet.no.

Håp er viktig

Organisasjonen Redd barna råder foreldre til å være åpne og ærlige når de snakker med barna om korona, uten å bidra til unødig frykt. Fortell at barn sjelden blir alvorlig syke, hva man kan gjøre for å unngå smitte, og å ikke prate over hodene på barn og bruke begreper som pandemi eksempelvis. Smitte er aldri barns skyld - uansett. Formidling av håp og at dette går bra er veldig viktig.

Under ser du rådene fra Redd Barna

BRUK BARNETS SPRÅK NÅR DU SNAKKER OM KORONAVIRUSET

Barn trenger å føle seg informert for å ikke bli redde. Gi barna fakta og informasjon på en måte som er forståelig for dem. For mye informasjon kan være overveldende for barn. For å kunne ha en god samtale, bør du ta utgangspunkt i hva barnet selv vet, tror og lurer på. Lytt til barnets spørsmål og bekymringer.

VÆRE MED OG TRYGG BARNA

Gi barnet informasjon som gjør at de føler seg så trygge som mulig, men vær ærlig. De aller fleste som blir smittet av korona blir ikke særlige syke. Risikoen for barn og unge er veldig lav. Koronaviruset kan være alvorlig for enkelte eldre personer og de som har alvorlige sykdommer fra før, inkludert barn. Hvis man blir syk og har vært i kontakt med smittede eller vært et sted der sykdommen er utbredt, så må man si ifra til en voksen som ringer til en lege som finner ut hva som skal gjøres videre. Men selv om man vasker hendene godt og gjør alt for å forhindre spredning, kan man fortsatt bli smittet. Det er aldri barnets skyld. Barn må ikke føle skyldfølelse eller hetse andre som blir smittet.

VÆR ÅPEN OG ÆRLIG OM HVA SOM SKJER

Barn er opptatt av å finne forklaringer når det er noe som opptar dem eller bekymrer dem. Det finnes mye usikkerhet, informasjon og feilinformasjon knyttet til koronaviruset, og barn trenger derfor å kunne snakke med noen som kan gi tydelig informasjon. Vær ærlig om hva som skjer om man blir syk. De som har blitt smittet av koronaviruset blir bedt om å holde seg hjemme i fjorten dager for ikke å smitte andre. De som er veldig syke, blir lagt inn på sykehus hvor de får behandling.



Barn og tenåringer får informasjon fra forskjellige kilder, men ikke alle er like troverdige. Barn kan ofte lage sine egne forklaringer som kan være med på å skremme andre barn. Bruk Folkehelseinstituttet eller NRK Supernytt. Hvis eldre barn ønsker å se på nyhetene, så lønner det seg å se på det sammen med foreldrene for å øke forståelsen av hva som skjer.

TENK PÅ HVORDAN DU ORDLEGGER DEG FORAN BARN

Det er lett å glemme at barn tar innover seg alt hva foreldre sier og trekker egne konklusjoner. Voksne må passe på hva man sier når man snakker med hverandre i nærheten av barn. Ord som pandemi eller karantene er vanskelig å forstå, og det er lett for barn å la fantasien løpe løpsk og bli mye reddere om det er noe de ikke forstår.

GI BARNA HÅP

Barn trenger å høre hva som gjøres for å hjelpe og for å stoppe viruset. Land over hele verden gjør alt de kan for at viruset ikke skal spre seg, det er også grunnen til at skoler blir stengt og fritidsaktiviteter blir avlyst. Det finnes tusenvis av flinke leger og sykepleiere som er klare til å ta vare på folk om de blir syke. Si at dere foreldre og andre voksne gjør deres absolutt beste for å passe på barna og unngå at de blir syke.

SNAKK OM HVA BARNA SELV KAN GJØRE

Barn håndterer vanskelige situasjoner bedre når de vet hva de kan selv bidra med. Snakk om hva hver enkelt av oss kan gjøre for å ikke bli smittet og for å ikke smitte andre. Koronaviruset smitter gjennom dråper som sprer seg når man hoster eller nyser. For å unngå smitte må man ha god håndhygiene ved å vaske hendene sine grundig med såpe i tjue sekunder. Hva med å synge gratulerer med dagen-sangen to ganger for å få tiden til å gå når man vasker hendene? Pass på å hoste eller nyse i et papirhåndkle og kast det etter bruk. Om man ikke har papir tilgjengelig, så er albuekroken et alternativ. Det er viktig å holde seg hjemme om man føler seg dårlig. Det er ikke bare for din del, men for å beskytte de som har størst sjanse for å bli alvorlig syke. Alle må gjøre en ekstra innsats, også barn. Nå er tiden til å vise empati og ta vare på hverandre.

FØLG MED PÅ FHIS NETTSIDER FOR Å FÅ DEN MEST OPPDATERTE INFORMASJONEN OM KORONAVIRUSET

SE FHI-VIDEOEN SAMMEN MED BARNA OG TRYGG DEN MED INFORMASJON OM HVA KORONAVIRUSET ER