Ordførere i nord ber om dialog om karantene

nyheter

Det er ordførerne i Alta, Tromsø og Bodø som i dag har sendt en henvendelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland. Ordførerne Monica Nielsen, Gunnar Wilhelmsen og Ida Pinnerød ber regjeringen om dialog om karantenebestemmelser.

De siste dagene har både justisministeren og Folkehelseinstituttet (FHI) gått ut med en anbefaling om å ikke ha lokale karantenebestemmelser, noe som kan tolkes som en refs av kommuner som har strammet skruen.

Streng ved innreise

Kommunene Tromsø, Bodø og Alta har alle innført bestemmelser om hjemmekarantene ved innreise fra Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

– Bestemmelsene har vært praktisert forholdsvis strengt, men det er åpning for å reise videre til planlagt oppholdssted for personer uten symptomer, og transittopphold i de aktuelle fylkene er unntatt. Videre er det unntak for fører og personell av vare- og passasjertransport, og vi forholder oss selvsagt til nasjonale regler vedrørendenøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner, heter det i henvendelsen.

De påpeker at de per i dag har en relativt gunstig situasjon med få smittede, og det er viktig å begrense smittepresset.

– Våre kommuner er vertskommuner for viktig samfunnskritisk infrastruktur, heter det.

Store avstander

De skriver samtidig at landsdelen preges av store avstander med ustabile værforhold.

– Videre er det mangel på både smittevernutstyr og utstyr til testing for coronasmitte. Samlet innebærer dette at samfunnskritiske funksjoner i vår landsdel er spesielt sårbare. Dette gjelder ikke minst sykehus og ambulansetjenester. Vi har fortsatt relativt lavt smittepress i landsdelen, og ovennevnte sårbarhetsfaktorer tilsier at det er svært viktig å holde smittepresset nede så langt vi kan den nærmeste tiden, redegjører ordførerne.

De imøteser derfor en dialog mellom nasjonale myndigheter, fylkesmennene og kommunene om hvordan de sammen kan hindre at smitten brer seg raskt fra sør til vår landsdel, samtidig som vi får en god samordning mellom kommunene.