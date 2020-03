Konfirmantene bytter ut bøssene

nyheter

Hvert år før påske samler konfirmanter inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som også i år handler om tilgangen til rent vann. Selv om det er ikke blir bøsseaksjon på grunn av koronaviruset, så er det mange muligheter til å gi digitalt.

– Bevisst valg

I Alta har konfirmantene i mange år kunne velge ulike måter å ta konfirmantundervisningen på. Én gruppe er Changemaker-konfirmantene. Changemaker er ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp, og Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som har kirkesamfunn og menigheter i Norge som sine oppdragsgivere.

– For meg har det vært et bevisst valg å bli Changemaker-konfirmant. Og nå som konfirmanttiden nærmer seg slutten, er jeg blitt enda mer bevisst på valget mitt, sier Erika Reiersen.

– Vi er generasjonen som har fått vite mye om hvordan menneskene påvirker klima og miljø. Da er det også vi som har ansvaret for å gjøre noe med det. Hvis ikke, vil konsekvensene gå ut over oss, våre barn og barnebarn. Jeg har fått et mer bevisst forhold til forbruket mitt, sier Hedda Hammari.

– Gir oss et ansvar

Selv små ting betyr noe i den store sammenhengen. Når alle endrer forbruksmønsteret sitt litt, blir det i sum ganske bra, sier Runa Krempig og Erika Reiersen og legger til at deres engasjement for klima og miljø går lenger enn konfirmantundervisningen.

– De fleste i Norge har det veldig bra. Det gir oss et ansvar for å sørge for at de som ikke har det så bra, kan få det bedre, sier Runa. - Dessuten tror vi at det å være Changemaker-konfirmant har vært en mer artig måte å lære på i konfirmasjonstida, sier alle tre til slutt.

Global dugnad

Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

– Vi trenger en global dugnad for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Vi er svært bekymret for spredningen som allerede skjer i stadig nye land, også land med svake helsesystemer og svært dårlige sanitære forhold. Pandemien kan i verste fall bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.