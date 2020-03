Kautokeino fri for koronasmitte

nyheter

Til tross for flere tilfeller med mistanke om korona-smitte i indre finnmarkskommunen er det ikke sporet noen korona. Det er ordfører Hans Isak Olsen svært godt fornøyd med.

– Vi har testet rundt 40 personer, og ingen har slått ut på koronasmitte. Det er vi selvsagt veldig glad for, men har i tillegg igangsatt en rekke preventive tiltak for å holde smitten lengst mulig ute av kommunen, eller på et lavt nivå, påpeker Olsen

– Hvor mange leger har Kautokeino i beredskap?

– Vi har fire leger. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak, og de er oppsummert på kommunens hjemmeside.

Her er tiltakene:

Kommunen samler fortløpende opp tiltak som gjennomføres i Kautokeino for å stoppe spredningen av viruset.

Kautokeino kommune har satt krisestab, slik som fylkesmannen har oppfordret alle kommuner om å gjøre. Møtes hver dag, informasjon om behov og tilgang på arbeidskraft.

Kommunehuset er ikke lenger åpent for besøkende. Ring eller skriv e-post for å legge frem til ærend. Servicetorget i Máze er heller ikke åpent.

Disputvalget trekker tilbake alle kjøredisper som hittil er gitt til personer bosatt utenfor Kautokeino kommune. Dette er i samråd med fylkesmannen.

Kommunen kartlegger personer som kan avhjelpe på helsesektoren, om vi får mange syke i kommunen. Meld deg på kommunens hoved e-postadresse.

Kommunen har stengt sykehjemmet, Dorvogoahti og Allaeanan bokollektiv. Bare ansatte og beboere slipper inn. Oppfordrer de pårørende til å følge opp dette.

Enhet for helse- og omsorg har noe reduserte tjenester for sine brukere, nødvendige tjenester utføres.

Helsesenteret innfører adgangskontroll.

NAV tar ikke imot publikum, vi holder elektronisk kontakt med brukere, og kan nås på 404 87 830 og 918 03 316.

Det gjøres fysiske tiltak på helsesenteret, for å hindre kontakt, og for å lette nedvasking.

Bygningsdrift har fokus på smittevask.

Kommunens dagtilbud for demenssyke er stengt fra 13.03.2020.

Kautokeino folkebibliotek er stengt fra 13.03.2020.

Báktehárji er stengt. Det samme er svømmehallen og gymsalen på barneskolen.

Rådmannens stab utfører internopplæring for å sikre viktige funksjoner.

Skolene underviser barna hjemme via nett.

Barnehager er stengt, men åpne for barn der foreldre/omsorgspersoner innehar kritiske samfunnsfunksjoner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Kommunen følger helsedirektoratets vedtak om å stenge barnehager og skoler:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Bygdetunet er stengt fra 12.03.2020.

Kautokeino kino er stengt fra 12.03.2020.

Landbruks- og matdepartementet har sagt at skilling av rein skal begrenses i størst mulig grad og avklares med fylkesmannen.

Circle K Kautokeino reduserer åpningstiden til 08 - 20 i ukedagene og 10 - 20 i helgen.

Samisk høgskole har stengt Diehtosiida for studentene. Undervisning via nett: https://samas.no/nb/a/informasjon-vedrorende-koronaviruset

Circle K Kautokeino gjør flere tiltak for å hindre smitte: https://www.facebook.com/StatoilFurulysBilserviceAs/photos/a.302937346473633/2413499855417361/?type=3&theater

Spisestedet Pit Stop stenger fra og med 17. mars 2020

Čiŋat er stengt

Puls klær og sko er stengt

Beaivváš Sámi Teáhter avslutter Olbmot-turneen og forestillingene i påsken er avlyst.

Juhls Silvergallery stenger i to uker

Thon hotell er stengt fra mandag 16.03 kl. 12:00.

Kautokeino arbeidssenter stenger, men opprettholder vaskeriavtalene de har.

Kautokeino bygdetun stenger dørene for gjester fra og med 12.03.2020 frem til ny beskjed blir gitt.

SaamiSkiRace er avlyst

Kautokeino IL har avlyst resten av cup-renn som sto igjen denne vinteren

Kautokeino IL har stanset alle sine treninger på Báktehárji

Kautokeino IL har avlyst fiskekonkurransen som var planlagt til skjærtorsdag

Mieron Gilisearvi har avlyst isfiskekonkurransen som var planlagt 18.04.20. Loddsalget og trekningen vil gjøres senere

Kautokeino motorklubb har avlyst påskecrossen

Samisk påskefestival har avlyst alle arrangement i påsken

Duodjemárkan-arrangør har avlyst markedet som skulle vært den 14.03.2020

Kautokeino kino avlyser planlagte kinovisninger

Ingen gudstjenester i Kautokeino og Máze i mars og april måneder. Konfirmasjoner gjennomføres tidligst i august 2020

Samisk videregåendeskole og reindriftsskole er stengt for elever. Undervisning via nett.

Sametinget stenger alle kontor for gjester