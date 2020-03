– Vi opplevde alt dette fra Afrika og hadde vi ikke hatt internett og telefon hadde vi ikke vist om dette

nyheter

– Det var ingen fokus på koronavirus der, forteller Marita Falk.

Hun er en av studentene som ble returnert til Norge tirsdag. Marita sitter nå i karantene hos familie i Tromsø, før hun får reise til Hammerfest.

Studentene skal, når karantenetiden er over, testes for både tuberkulose og MRSA før de eventuelt får gå ut i jobb igjen. MRSA er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest.

– Jeg har ingen symptomer og føler meg frisk, men det var en stor kontrast å komme til Tromsø med store mengder snø, fra Zambia med 30 varmegrader, medgir hun.

Surrealistisk

Studentene ble anbefalt å følge oppfordringen om å returnere til Norge selv om det fortsatt gjensto noen uker av praksisperioden.

– Vi opplevde jo alt dette fra Afrika og hadde vi ikke hatt internett og telefon hadde vi ikke vist om dette. UiT har vært veldig støttende hele veien, sier Falk.

Hjemreisen gikk via Etiopia og Stockholm, men det var først på flyplassen i Tromsø studenten ble møtt av personell i fullt smittevernutstyr.

– Det virker som vi tar smittefaren mer seriøst her hjemme, selv om det hele var veldig surrealistisk, medgir hun.

Spennende utveksling

UiT har utvekslingsavtale med sykehuset i Zambia, og Falk syntes dette hørtes mer spennende og utfordrende med tanke på både kultur, språk og ressurser.. Hun er inne i sitt andre år på sykepleierstudiet, men har allerede flere år bak seg i pleieyrket.

– Jeg har alltid visst at jeg skulle bli sykepleier, sier hun, og innrømmer at hun tenker litt på at det ofte er helsepersonell står i første linje ved hendelser som dette, selv om hun foreløpig ikke har følt dette på kroppen selv.

– Men jeg har tro på smittevernrutinene er bra, sier Falk.

Mangler ressurser

Selv om studenten synes det er kjedelig å måtte reise hjem, har de full forståelse for situasjonen. Etter at studentene reiste har det blitt dokumentert to tilfeller av koronasmitte i landet. Nå er hun bekymret for hvordan viruset kommer til å utvikle seg i Afrika.

– De hadde helt andre rutiner enn oss knyttet til håndvask på sykehuset, blant annet er det vanskelig å få tak i såpe i fellesrom på sykehuset, og antibac er mangelvare. Zambia har i tillegg mange andre utfordringer. Landet har ikke de samme ressursene til å gjennomføre tiltak slik vi gjør i Europa.

– Vi har hatt et fint opphold i Zambia. Nå venter hjemmeeksamen.