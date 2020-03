– Ingen nye tilfeller av smittede i Alta

nyheter

Kriseledelsen i Alta kommune opplyser at det ikke er kommet nye tilfeller av Korona-smittede i Alta.

– Det er fortsatt fire personer som har testet positivt for koronavirus i Alta. Kommuneoverlegen venter på svar fra 12-15 personer som er testet de siste dagene, heter det i statusoppdateringen. Totalt har Alta kommune testet i underkant av 100 personer for koronavirus. Det er ikke planlagt nye testinger i dag.

Alta kommune opplyser at det er kommet forespørsler om besøk på sykehjem.

– Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk. Dette gjelder fortsatt. Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Oppfordring til alle innbyggere er fortsatt å være ekstra årvåken og tenke seg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet.

Koronatelefon tlf.nr 913 90 344 er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere.

Lørdag 21.03.20 og søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.