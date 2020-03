nyheter

Via Statens vegvesen sine nettsider fremgår det at to ras sperrer veistrekningene Fv 8014 Tverrfjord - Bogen og Fv 8018 Tverrfjorden - Nuvsfjorden.

De to strekningene ligger begge i vestre deler av Loppa.

På vegvesenets hjemmesider fremgår det at man tenkte å gjøre en ny vurdering på Fv 8014 klokka 10 fredag. 10.15 var denne oppdateringen fortsatt ikke kommet.