Her skal testingen skje hvis koronaviruset begynner å spre seg for fullt

nyheter

For å gjennomføre testing for koronavirus på en effektiv måte, har kommunen gjennomført «drive-in-testing». Samtidig har ei midlertidig brakke blitt løftet på plass i området på baksiden av Klinikk Alta, der inngangen til Spesialistpoliklinikken var.

Denne skal være klar til å tas i bruk for testing, men kommunen vil foreløpig ikke bruke denne «testriggen» ved mistanke om koronasmitte:

– Vi ser at «drive-in-testing» fungerer godt i forhold til det antallet tester vi kjører nå. Folk kjører med egen bil inn i ambulansegarasjen, blir testet og kjører ut igjen, uten å gå ut av bilen. Om vi nå tar i bruk riggen så må folk ut av bilen og inn i riggen, det gjør at vi må desinfisere for hver gang. Så foreløpig har vi kommet til at det beste er å opprettholde «drive-in-testing», forklarer rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Rolig inntil videre

Selv om man ikke kan være sikker, så er det per nå ikke mistanke om ukjent, lokal smitte i Alta. De fire tilfellene man kjenner til har alle kommet reisende til Alta med smitten.

– Dermed er det heller ikke noen stor trøkk rundt koronasmitte. Nå er det rolig, og vi mener å ha god kontroll på de smittede. Men dette kan endre seg, og da står riggen klar til bruk, sier Hansen.

Inntil videre skal brakka dermed brukes til annen testing.

– Vi har mange pasienter som nå har luftveisplager på grunn av vanlig influensa. Akkurat nå er den ordinære influensaepidemien et større problem i Alta. Disse pasientene skal vi begynne å teste i riggen, for å slippe å få disse inn på legevakta.

Fire smittede

Fredag er det avtalt 10-11 koronatester. Rådmannen forteller at det er mye helsepersonell som testes, herunder også personell som tilhører Finnmarkssykehuset.

Rådmannen oppsummerer med at det ikke er kommet svar på de testene som ble tatt torsdag (seks stykker). Øvrige tester skal man ha fått svar på, og foruten de fire positive som allerede har vært omtalt i media har alle prøveresultatene vært negative for koronasmitte.

Isolatplasser

Rådmannen forteller at det nå jobbes med å få på plass 8-10 isolatplasser.

– Vi skal kjapt ha klart arealer til en egen avdeling for pasienter som er smittet med koronavirus og som er i mellomsjiktet der man er for syke til å være hjemme men for friske til å legges inn på sykehus. Her kan det blant annet tilbys surstoffbehandling. Behovet akkurat nå er null, men dette kan endre seg raskt, påpeker rådmannen.

– Men respiratorbehandling?

– For respiratorbehandling må man sendes til Hammerfest. Og som værmeldingene ser ut nå, så må man transporteres med fly. Dette kan bli en kritisk faktor etter hvert, men her må regjeringen bare stille opp med det som skal til. For denne tjenesten må vi ha, og den må fungere. Vi og andre kommuner planlegger ut fra at denne skal være på plass, poengterer rådmannen.