 Bedriftene i Troms og Finnmark sliter mest

nyheter

I dag sier tre av ti bedrifter på nasjonalt nivå at de har likviditetsproblemer. Halvparten har allerede gjennomført permitteringer – og det er bedriftene i Troms og Finnmark som sliter mest. Dette skriver NHO i en pressemelding.

– Grusomt, sier NHO Arktis direktør, Målfrid Baik.

NHO har gjennomført tre undersøkelser, den første ble gjennomført 13. mars.

– Dette er sannsynligvis den alvorligste krisen Norge har stått overfor siden andre verdenskrig. Det finnes ikke virkemidler som kan stoppe dette akkurat nå, men vi må alle gjøre det vi kan for å minimere effektene så godt som mulig. Det er nå viktigere enn noen gang at de hjulene som kan holdes i gang, får rulle, skriver NHO.

Prekær situasjon

Den tredje medlemsundersøkelsen etter korona-krisen startet for alvor i Norge viser stadig verre tall.

– For en uke siden ble tallene fra NHOs medlemsundersøkelse omtalt som sjokkerende av NHO. Da er det vanskelig å finne de riktige ordene denne gangen, sier Målfrid Baik.

NHOs medlemsundersøkelse viser at situasjonen nå er prekær i så godt som alle bransjer og i absolutt hele landet, som en følge av koronaviruset.

Troms og Finnmark

NHOs undersøkelser viser at 59 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark har gjennomført permitteringer, helt eller delvis. 31 prosent av bedriftene har permittert mellom 76–100 prosent av sine ansatte og hele 84 prosent vurderer å permittere utover det som er gjort.

33 prosent av bedriftene sier de mangler penger til å betale regningene som forfaller om kort tid. 89 prosent av bedriftene har lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre.

66 prosent har fått varsel fra sine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset.

– Det er direkte nedslående å se nærmere på tall fra Troms og Finnmark, sier Baik.

Magne permitteringer

Undersøkelsene viser at halvparten av bedriftene i Norge allerede har gjennomfør permitteringer, dette er dobbelt så mange som for en uke siden.

– 8 av 10 bedrifter vurderer ytterligere permitteringer, viser undersøkelsene.

Det er reiselivet som er hardest rammet, 9 av 10 reiselivsbedrifter har gjennomført permitteringer. Antall permitterte er også høyt innenfor service og handel, hvor 76 prosent er permittert. 3 av 10 bedrifter innen service og handel vurderer ytterligere nedbemanning og oppsigelser.

Likviditetsproblemer

Undersøkelsen viser også at 3 av 10 bedrifter har på grunn av koronaviruset og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Også her er problemet størst i reiseliv.

Hele 8 av 10 merker lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordrer som følge av koronaviruset. Antallet har gått opp fra 68 prosent i forrige undersøkelse.

Over halvparten har nå problemer med å levere varer og tjenester.

– Vi ser stadig tydeligere tegn til at verdikjeder rammes. 61 prosent av bedriftene oppgir at leverandørene deres har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser, skriver NHO.

Handle lokalt

NHO skriver at vi må fortsette å handle varer og tjenester av hverandre! Både bedrifter, det offentlige og folk flest. Offentlige anbud må ikke stoppe opp. Helsekrisen vi står er i meget alvorlig, men vi må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen. Vi må skape trygghet for både helse og arbeidsplasser – vi må sikre at folk har en jobb å gå til når dette en gang er over.

– Og vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må stoppe spredningen av koronaviruset og alle må følge helsemyndighetenes råd, men uten at det går utover forsyningslinjene, både internt i Norge og over grensen til Norge, sier Baik.