Alta kommune starter chattekanal for barn og unge

I dag klokken 13 starter Alta kommune en egen chattekanal for barn og unge. Målet er å hjelpe de som er engstelige for korona eller andre ting som de sliter med for tiden.

Ungdommens hus (Huset) er som kjent stengt og som en konsekvens av dette så starter utekontakten med ulike faggrupper en chattekanal. Denne finner man på kommunens hjemmeside fra klokken 13.00 i dag, sier kulturleder i Alta kommune, Tor Helge Reinsnes Moen.

– Hvorfor en chattekanal?

– Vi vet at mange barn og unge, som ikke kan møtes på vanligvis, sitter hjemme og er engstelige. På denne kanalen kan de få dele sine tanker, stille spørsmål om hva de måtte ønske. Kanalen er også til for at ansatte kommunen skal kunne rykke ut i krisetilfeller eller andre ting.

Kanalen skal være åpen fra 08.00 til 23.00 hver eneste dag syv dager i uken.

– Vi vil at barn og unge skal kontakte eller chatte med oss om det de måtte lure på, og derfor så vil kanalen holde åpen fra morgen til kveld syd dager i uken, sier Tor Helge Reinsnes Moen som fortsetter:

– Vi har et møte om kanalen klokken 12 i dag og målet er å starte opp kanalen klokken 13.00 og den finner man da på kommunens hjemmeside.

– Kan man være anonym på chatten?

– Ja, alle som deltar på kanalen er anonyme. Det betyr at ingen andre vil se hva du chatter om enn den du prater med. Alt vil også bli behandlet anonymt, noe som betyr at ingen trenger å være redd for stille vanskelige spørsmål eller tunge ting. Alta kommune stiller med alle faggrupper, noe som betyr at vi vil hjelpe til med alle spørsmål, uansett art, forklarer Reinsnes Moen som minner om at chatten er åpen så lenge koronakrisen varer.