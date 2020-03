– Helt uakseptabelt at ansatte motarbeider politiske signaler

nyheter

I september 2019 ble planutvalget orientert om saken der familien Paul Håkon og Trine Nilsen i ti år har kjempet for å få bygge på egen tomt i Transfarelv. Politikere fra venstre til høyre side det politiske miljøet i Alta har gjort en rekke vedtak som skulle sikre at familien fikk bygge, men har gang etter gang møtt en vegg bestående av administrasjonen i Alta kommune og Fylkesmannen som hevdes å ha motarbeidet politiske vedtak om grønt lys for å bebygge tomta.