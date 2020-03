- Vi kan ikke lenger stagge samvittigheten vår med å betale Erdogan for å beholde ubehagelige sannheter ute av syne

nyheter

- Vi kan ikke lenger stagge samvittigheten vår med å betale Erdogan for å holde ubehagelige sannheter ute av syne og ut av sinn lenger. Vi har alle et moralsk ansvar for å hjelpe folk i nød i den grad vi kan og vi kan mer enn det vi gjør nå, er den klare beskjeden fra hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, Anita Håkegård Pedersen.