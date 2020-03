Korona-viruset gir økt nettbruk, men kapasiteten er langt fra sprengt: – Folk bruker enda mer i helgene

nyheter

Da skolene stengte ned og arbeidstakere dro hjem for å jobbe, var frykten at det ville bli en svært kraftig økning i bruk av nettbaserte tjenester – strømming av undervisning, videomøter og en økt bruk av annen kommunikasjon over nett. Økningen har kommet, men den er på langt nær så høy at det er fare på ferde, bekrefter Signal Bredbånd, Alta kraftlag og Telenor.