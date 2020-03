Hjemmekontor som korona-tiltak

nyheter

Siden regjeringen 12. mars besluttet at alle barnehager, skoler og offentlige kontorer skulle stenge dørene midlertidig for småbarn, elever og publikum har det hersket unntakstilstand i kongeriket. Koronaviruset herjer med Norge og store deler av verden. I et forsøk på å bremse spredningen av det hissige viruset har nå flere tusen arbeidstakere valgt å isolere seg med hjemmekontor.