En fjerde person bekreftet smittet i Alta, kom fra Sverige

En fjerde person er nå smittet i Alta, bekreftet nylig rådmann Bjørn-Atle Hansen på sendinga til Radio Alta (hør intervjuet med rådmannen i vinduet over).

Hansen forklarte at prøven ble bekreftet positiv i går kveld. Smitten har ifølge rådmannen kommet fra Sverige. Smittebæreren er en kvinne.

– Vi har full kontroll på den personen. Vedkommende har vært i karantene siden testen ble tatt. Dette er import utenfra, og vi har kartlagt alle bevegelsene. Vi anser det ikke som fare for at vedkommende har smittet noen, sier rådmannen til Altaposten.

– Alle prøvene fra ungdomsmiljøet negative

– Det som er veldig positivt, er at alle de andre prøvene som har blitt tatt, er negative. Vi fryktet at smitten skulle ha spredd seg til ungdomsmiljøet – men det har det ikke gjort. Vi har bare negative prøver fra ungdomsmiljøet, og de som ble testet etter at vi fikk tre positive tester, sier Hansen.

Rådmannen sier det ble tatt 50-60 prøver etter de tre positive testene. Testene er gjort etter kartlegginga fra kommuneoverlege Frode Øvrejord.

– I forhold til testing følger vi Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, det er de som har sterke symptomer og helsepersonell som blir testet, sier rådmannen.

Utfordringen

– Utfordringen og trykket nå, er i pleie og omsorg. Vi har begynt å bruke av de som meldte seg som har helsefaglig utdanning. Vi har kartlagt kompetansen, og har tatt noen i bruk, sier han.

Det er fra før tre bekreftet smittede i Alta, alle tre i samme familie som har fått smitten på ferie i Østerrike.

– Vi har hatt tre bekreftet smittede i Alta inntil i går. De tre har vi hatt i isolat en god stund. Så da status nå at fire personer per dags dato har testet positivt i Alta. Og vi tror vi har god kontroll på smittespredningen i Alta, sier rådmannen.