12 babcock-piloter i karantene: – Kun et tidsspørsmål før tjenesten blir rammet

nyheter

Tirsdag denne uken var fem babcock-piloter i karantene, i dag er det tolv. Selskapet jobber kontinuerlig for å sikre driften.

– Vi har daglige korona-møter hver morgen med representanter fra alle deler av organisasjonen der vi gjør opp status og koordinerer tiltak, forteller driftsleder Hilde Sjurelv.

Ekstrem situasjon

Tirsdag denne uka fortalte Sjurelv at selskapet ikke har noen med på vist smitte så langt, men slik sykdommen utvikler seg vet vi at det kun er et tidsspørsmål før også vår tjeneste rammes.

– Vi følger strengt helsemyndighetenes anbefalinger. I tillegg har vi innført strenge rutiner for våre medarbeidere, og driften av basene, sier hun.

Hun minner om at dette er en ekstrem situasjon som ingen av oss har opplevd før, og som endrer seg nesten time for time.

– Vi har derfor ingen fasit å gå etter og jobber kontinuerlig med å finne løsninger.

Skjermer operativt personell

Hovedprioriteten ligger i å skjerme operativt personell, altså piloter og teknikere. Selskapet innførte tidlig strenge reiserestriksjoner og hygienetiltak for å hindre smitte.

– Vi har i dag 12 piloter i karantene og utilgjengelig for tjenesten, i henhold til retningslinjene fra helsemyndighetene, sier Sjurelv.

Alle medarbeidere som har mistenke om sykdom går automatisk i karantene i påvente av testresultat og flyene desinfiseres jevnlig, og hver gang det er mistanke om at noen ombord har vært smittet.

– Vi har hatt noen utfordringer med å få piloter frem til basene på grunn av redusert kapasitet for rutefly. Vi følger denne utviklingen nøye, og vurderer løpende behov for tiltak, sier Sjurelv.