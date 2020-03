Vil foreløpig ikke vurdere portforbud

nyheter

Alta kommune er etter hva Altaposten forstår blant de kommunene her til lands som har innført de strengeste tiltakene for å holde koronaviruset under kontroll. Årsaken er en erkjennelse av at byen er ekstra sårbar, med relativt stor befolkning kombinert med manglende akutt/intensivtjenester lokalt og en sårbar og værutsatt tilgang til sykehus. I tillegg til de nasjonale kravene har kommunen innført flere egne tiltak: