Veiledningssenteret: 10 år i folkehelsens tjeneste

nyheter

Da Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge, som eies og drives av Norske Kvinners sanitetsforening (NKS), startet opp for 10 år siden, var det nesten ingen som visste at de eksisterte. I dag har senteret vokst til å bli en betydelig aktør innenfor arbeidet med pårørende av rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser.