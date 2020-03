Flere velger frivillig isolering: – Glad for at folk virker å ta dette på alvor

nyheter

I motsetning til de alle landets andre byer av en samme størrelse har Alta svært begrenset tilgang på akuttjenester på sykehusnivå, herunder mangler respiratorer for de som måtte få behov for pustehjelp. Som Altaposten avslørte tirsdag er det to anestesimaskiner i byen. Disse kan fungere som ventilatorer (enkle respiratorer) – såfremt det finnes personell tilstede som kan bruke disse.

Kombinert med at uvær jevnlig har stengt Hammerfest sykehus fra omverdenen, samt at koronaviruset kan slå ut også ambulanseflypersonell, gjør at Alta er i en langt mer sårbar situasjon enn alle andre byer av samme størrelse.

Finnmarkssykehuset har ingen planer om å gjøre noe med dette, men konsentrerer seg om å bygge opp i Hammerfest og Kirkenes, bekreftet fagsjef Harald G. Sunde til Altaposten tirsdag.

Alta kommune har tatt dette inn over seg, og på kommunens hjemmesider i forbindelse med det strenge karantenevedtaket for tilreisende sier kommunelege Frode Øvrejord at «…vi er en sårbar region med lange avstander og ustabile værforhold. Vi har per i dag et lavt smittepress, og siden vi er en sårbar region, må vi gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss. Vedtaket er inngripende og alvorlig, men kan bidra til å redde liv».

Og overfor Altaposten tirsdag uttrykte rådmann Bjørn-Atle Hansen bekymring for det alle ser, nemlig at byens innbyggere i perioder i verste fall vil være helt avskåret fra livsviktig hjelp.

Roser innsatsen

– Med dette som bakteppe, hva tenker du om det at flere altaværinger har begynt å gå i frivillig isolasjon?

– Fra en fase der man ikke trodde dette var så alvorlig, så ser vi nå at folk tar dette inn over seg. Det er bra at folk velger å ikke omgås andre, at man tar forholdsregler og følger rådene. Og det er det aller viktigste vi kan gjøre nå. Jeg er glad for at folk virker å ta dette på alvor.

– Er det mange i Alta som sitter i karantene nå?

– Ja, mange er i karantene. Men ingen har indikasjoner på smitte. Dette kan være folk som kommer sørfra, eller fra utlandet, som sitter i karantene uten symptomer. Noen er sendt hjem på grunn av vanlig influensa. I Alta kommune har vi gjort dette. Og noen av de som er hjemme i karantene nå har nøkkelroller for å holde samfunnet i drift. Men man har backup. Det er per nå ingen samfunnskritiske funksjoner som ikke er oppe og går, sier rådmannen.