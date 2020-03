Besøk sørfra i påska? – Bare glem det. Det er ikke vits å reise hit

nyheter

Altaposten har fått forespørsel fra flere, deriblant Inger Helene Helgesen, knyttet til hvordan man skal håndtere de som kommer hjem til familien eller som kommer på besøk i påska.

– Hvordan vi skal forholde oss til besøk fra fylker der det er innført hjemmekarantene når de kommer til Alta? Det er sikkert mange som venter besøk av familie og venner til påske. De har betalt dyre billetter som det ikke er mulig å ombooke eller avbestille så lenge flyene går. Dette gjelder i alle fall Norwegian og Widerøe, poengterer Helgesen, som selv venter besøk av barn og barnebarn som bor i Agder fylke.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at kommunen har mottatt flere henvendelser rundt samme tema. Han må dessverre skuffe både Helgesen og andre som måtte vente påskebesøk:

– Vi vet at en rekke folk som bor sørpå har planlagt å komme på påskeferie til Alta, til familie og venner. Dette er bare å glemme. Det er ingen vits å reise hit. Vi har i praksis et innreiseforbud til Finnmark fra fylker sør for Trøndelag og vi oppfordrer folk sørfra på det sterkeste til ikke å komme. Kommer man hit, så bærer det rett i karantene eventuelt isolasjon i 14 dager. De som reiser til Alta fra sør for Trøndelag får under alle omstendigheter ikke være i nærkontakt med noen her, grunnet smittefaren, sier rådmannen.

Sårbar region

Alta kommune innførte 15. mars karantenekrav etter opphold i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

«Vi er en sårbar region med lange avstander og ustabile værforhold. Vi har per i dag et lavt smittepress, og siden vi er en sårbar region, må vi gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss. Vedtaket er inngripende og alvorlig, men kan bidra til å redde liv», har kommuneoverlege Frode Øvrejord uttalt til kommunens nettside.

Ni turister

Samtidig oppfordrer rådmannen folk som ikke hører hjemme i Alta om å reise hjem nå.

For øyeblikket er det ni utenlandske turister i Alta, som Alta kommune kjenner til.

– Noen av disse kommer seg ikke hjem, så de må holde seg i karantene i stedet. Ingen av disse er for ordens skyld syke.