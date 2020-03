Avlyser seremonier i Finnmark

nyheter

Human-Etisk Forbund i Finnmark avlyser konfirmasjonene på grunn av koronaviruset. Det rammer 85 konfirmanter, 10,2 prosent av årskullet.

– Vi vet at konfirmasjonsdagen er en stor begivenhet for hovedperson, familie og venner. Det har vi stor forståelse for. Vi velger nå, gitt utviklingen i koronasituasjonen, å avlyse for å skape forutsigbarhet for konfirmantfamiliene, melder forbundet.

Det er 375 konfirmasjonsseremonier over hele landet som rammes av avlysningen. I Finnmark gjelder det seremonier i Alta, Vadsø, Mehamn, Hammerfest, Sør-Varanger og Porsanger.

– Det jobbes med å se på alternativer for seremoniene, men dette er fortsatt ikke avklart, heter det i en pressemeldingen.

Seremoniene gjennomføres av frivillige og de disponerer ikke egne seremonirom.

– Det er derfor ikke klart om vi vil kunne arrangere seremonier på et senere tidspunkt. Vi vet at mange venter på en avklaring på dette, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senest 30.mars, opplyser forbundet. Konfirmantene vil få tilbud om å fullføre kurset.