700 millioner i sprekk – kan måtte utsette sykehusbygging

Tall Altaposten nå kan legge fram viser at Helse Nord, som sitter med det økonomiske ansvaret, må finne inndekning på minimum 700 millioner kroner som er bruk ut over finansiert ramme på Nye Kirkenes sykehus og utbyggingen av Nordlandsykehuset i Bodø. I tillegg kommer regningen for ekstratiltak for å motvirke ambulanseflykrisen. Om det for ambulanseflykrisen er snakk om tosifret eller tresifret antall millioner kroner som må tas fra driftsbudsjettet, er ikke avklart.