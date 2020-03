nyheter

– Det er mange bedrifter som allerede har tatt kontakt. Dette rammer ikke bare reiselivet. Nå ser vi at det er bedrifter fra flere ulike bransjer som tar kontakt, sier banksjef Ulf Tore Isaksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

– Har du utfordringer må du være kjapp med å ta kontakt med banken, oppfordrer Isaksen.

SpareBank 1 Nord-Norge har i forkant vært i kontakt med flere aktører innen reiselivsnæringa i Alta for å se hva banken kan bidra med. Det varierer sterkt hvor lenge de ulike reiselivsbedriftene kan drifte før de får utfordringer.

– Vi ønsker jo at dette er en næring som kommer raskt på fote igjen når dette er over, sier Isaksen.

Manglende inntekt

Selv om inntektene uteblir, har bedriftene faste kostnader som kan være vanskelig å betjene uten de forventede inntektene.

– Det er en utfordring. Vi vet ikke hvor lenge denne perioden varer, sier Isaksen.

Han råder bedriftene til å se på hvordan de kan ta ned kostnadene raskt. For svært mange bedrifter vil permitteringer være et uunngåelig alternativ, for å ta ned faste kostnader. Et av strakstiltakene fra regjeringen er å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 til 40 prosent, opplyser SpareBank 1 Nord-Norge. Pensjonsordningen kan også vurderes i denne perioden.

Videre må de bedriftene som har betydelig leverandørgjeld ta kontakt med sine leverandører for å finne en løsning begge parter kan leve med. Mange bedrifter har også ha store varelager.

– Det krevende med et stort varelager. Noen bedrifter har vært kjapt ute for å sette i gang tiltak og selger varene til rabatterte priser. Man må gå igjennom alle tiltak som kan virke positivt på likviditeten, sier banksjefen.

Avdragsutsettelse

Banken kan være behjelpelig med avdragsutsettelse i inntil tre måneder og bedriften kan søkes om tilleggskreditt i en periode. Det kan også søkes om avdragsutsettelse på leaset utstyr i inntil tre måneder. Isaksen tror det er flere bedrifter innen bygg og anlegg dette kan være aktuelt for.

– Dette er en situasjon de færreste har tatt høyde for. Det er ikke alle som kan stenge og tære på reservene. Det er viktig for næringslivet å se på mulighetene. Bankens bidrag er avdragsfrihet og eventuelt tilleggskreditt som gir noe mer kapital til bedriftene, sier Isaksen.

For bedrifter i vekst og som ikke har bygd opp kapital, kan situasjonen oppleves særlig utfordrende.

– Det er svært lav terskel for å innvilge avdragsfrihet for bedrifter som får likviditetsutfordringer på grunn av koronasituasjonen, opplyser han.

Lånegaranti

Regjeringen har også signalisert at det vil bli etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap i forbindelse med virusutbruddet. Foreløpig har ikke Isaksen oversikt over hvordan dette skal praktiseres, men vil følge nøye med og komme raskt ut med lokal informasjon.

Force majeure

For at avbrudds-/driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade menes skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

– Et virusutbrudd som resulterer i tapt eller redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes som hovedregel ikke av forsikringen. Slike hendelser er så store og inngripende i samfunnet at det ikke vil være mulig for forsikringsselskapene å håndtere kostnadene. Her må alle bære sine tap og det offentlige må legge til rette for næringslivet slik at flest mulig overlever.

Isaksen forklarer videre at her er det en del nyanser. Kan ikke bedriftens skade utbedres, på grunn av virusutbruddet, kan det likevel være mulig å erstatte tapt inntekt. Er du i tvil, må du ta kontakt med forsikringsselskapet, sier han.

– Vi er optimister på næringlivets vegne, tross den vanskelige situasjonen og tror bedriftene kommer sterkt tilbake når situasjonen normaliserer seg, avslutter Isaksen.