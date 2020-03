– Får ingen konsekvenser for driften til Finnmarkssykehuset

nyheter

Byggetabbene og et byggeprosjekt som ble beskrevet som en byggeskandale nylig i fylkestinget for Troms og Finnmark, får ingen konsekvenser for pasienttilbudet i Finnmark. Ifølge økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi er det allerede tatt høyde for overskridelsene på 288 millionar kroner som ble offentlig for under en måned tilbake.