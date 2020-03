Setter opp egen testbrakke utenfor helsesenteret

nyheter

Arbeidet for å begrense smitten av koronaviruset fortsetter med uforminsket styrke over hele landet, så også i Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at et økende antall mennesker testes for viruset hver dag som går.

– Alle tester vi har fått svar på i går og så langt i dag er negative. Totalt snakker vi om 10-12 tester som vi har fått svar på. I går ble 25 personer testet, og i dag blir i alle fall 11 personer testet. Testene går til Tromsø med jetpak, så vi vil ha svar på disse etter hvert, forteller rådmannen.

– Så status for Altas del er uendret, vi har fortsatt tre personer som har testet positivt. Vi tester ganske mange nå, mange flere enn før, og i den forbindelse vil det komme opp en brakkerigg på yttersiden av legevakta. Her vil testingen foregå framover, sier Hansen.

Denne brakkeriggen håper han å ha oppe i løpet av dagen i dag, senest i løpet av i morgen.

– Vi tar ikke folk inn på legevakta for å teste, av hensyn til mulig smitte. Vi har gjennomført testingen midlertidig i en garasje her, sier Hansen.

Han forteller at blant de som nettopp har fått sine testresultater, var en gruppe personer med arbeidssted på Klinikk Alta, som man fryktet kunne ha blitt smittet.

– Vi hadde flere personer som jobber ved Klinikk Alta ute i karantene, da vi trodde det kunne være noen som var smittet her. Disse prøvene viste seg å være negative, så det kom heldigvis ikke noen situasjon her, sier Hansen.