Kutter betalparkering på P6, men ber folk om å ikke utnytte situasjonen

nyheter

I anledning at flere personer nå vil få midlertid arbeidsplass ved Klinikk Alta og øvrige deler av helsesenteret, sløyfer kommunen betalparkering på P6:

– Dette er parkeringsplassen foran helsesenteret. Vi kutter avgiftsparkeringen her, fordi vi vil få en rekke personer med midlertidig ansettelse her. Og i stedet for å holde på å rote med parkeringskort gjør vi det slik, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen til Altaposten.

Han ber innstendig om at folk ikke utnytter dette:

– Parkeringsplassen er forbeholdt helsepersonell og folk som skal på legevakta. Vi kan ikke drive og kontrollere hver enkelt som setter fra seg bilen her, men må be om at folk ikke benytter seg av denne parkeringsplassen kun fordi den er gratis. Målet vårt er å lette logistikken for de som må inn på Klinikk Alta, det ber vi folk om å respektere, sier Hansen.