Konfirmasjoner i Alta utsettes til høsten

– Vi har akkurat sendt ut beskjed til 157 konfirmanter og familier om at konfirmasjonene utsettes til slutten av august og begynnelsen av september, med forbehold om at alt er ok da. Når det meldes at toppen av pandemien kommer i mai, kan det bli veldig uoversiktlig, sier kateket Oddhild Klevberg i Alta menighet.

Råd fra høyeste hold

Klevberg har hatt dialog med konfirmanter og foreldre den siste uka. Hun hadde sett for seg at de skulle vente med en endelig avgjørelse et par uker, men i går kom det råd fra Den norske kirke og preses om utsettelse.

– Det er nok å oppfatte som noe mer enn et råd, smiler Klevberg.

Begrensninger i antall

Hun synes naturligvis det er trist for mange av de unge som har gledet seg, men håper at det går greit til høsten.

– Det er jo også slik at mange forsamlingslokaler ikke er tilgjengelig og at det blir klare begrensninger på antall gjester i kirka. Sånn sett kan det bli hyggeligere å ta det senere i år, påpeker hun.

Det er maks 50 som kan delta på begravelser og andre seremonier.

Gjennomfører dåp

Kirkeverge Gunnar Tangvik forteller at det meste av bryllup er på vent. Det er kun ett bryllup før påske som er berammet.

– Tilbudet er der, men mange synes kanskje det blir litt stusselig. Det gjennomføres dåpsseremonier, da gjerne med familien til stede, sier Tangvik.

Også her blir det slik at noen utsetter på grunn av begrensninger, ikke bare i kirka, men også i forsamlingslokaler.