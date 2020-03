Karantene for finske og svenske besøkende

nyheter

Kautokeino grenser til Finland og har ikke bare karantenebestemmelser som gjelder for personer som ankommer Kautokeino fra andre fylker enn Troms- og Finnmark og Nordland. De får 14 dagers karantene.

– Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Kautokeino fra Finland, sør for Lapplands Län, samt Kittilä kommune og Saariselkä i Enare kommune. Det samme gjelder personer ankommet Kautokeino fra Sverige, sør for Norrbottens Län. klargjøres det fra Kautokeino kommune.

De nasjonale retningslinjene om karantene for personer som ankommer Norge fra land utenfor Sverige og Finland gjelder også, med tilbakevirkende kraft til 10. mars.

Det finnes unntak, for eksempel personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov.