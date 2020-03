Har 74 ansatte i karantene, ber folk med helsebakgrunn melde seg

nyheter

I en oppdatering til media tirsdag fremgår det at Finnmarkssykehuset har så mange som 74 ansatte som sitter i karantene nå.

– Finnmarkssykehuset har per i dag 74 medarbeidere i karantene. Ingen av våre ansatte er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd, skriver Finnmarkssykehuset.

I likhet med Alta kommune gikk Finnmarkssykehuset ut og oppfordret personell med medisinsk bakgrunn om å melde seg (her kan du klikke inn for å melde ifra til Finnmarkssykehuset dersom du har helsefaglig bakgrunn eller erfaring). Både personer som er feridigutdannede eller under utdanning så vel som pensjonister bes registrere seg.

– 29 personer har til nå meldt seg, skriver Finnmarkssykehuset.

Alta kommune gjorde samme øvelse, og kunne tirsdag formiddag melde om at 110 personer hadde meldt ifra.

Finnmarkssykehuset har for øvrig etablert adgangskontroll og skallsikring ved sine institusjoner.

– Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Det er én pasient med bekreftet smitte som er ved et av Finnmarkssykehusets sykehus.

– Dette gjelder en pasient som fikk påvist koronavirus 16. mars. Pasienten er hjemmehørende i Nesseby kommune. Dette er den første pasienten med påvist koronasmitte, som er innlagt ved våre sykehus, melder Finnmarkssykehuset.