– Det er med tungt hjerte vi nekter folk å besøke hyttene

nyheter

Vigdis Nygaard i turlaget synes det er en trist situasjon.

– Vi er dessverre nødt til å stenge ned våre hytter som en følge av koronasituasjonen, forklarer ildsjelen.

Tre hytter stenges

Det betyr at både populære Reinbukkelvhytta, Bojobæskihytta og Nordlysobservatoriet på Haldde ikke vil være tilgjengelig for besøkende i tiden som kommer.

DNT sentralt har utarbeidet felles retningslinjer for turlagene, så stengingen gjelder over 550 hytter i hele landet, og ingen bør legge ut på langtur slik situasjonen er nå.

– Det er med tungt hjerte vi gjør dette midt i den fineste skisesongen, men liv og helse må komme først, klargjør Vigdis.

Måtte desinfiseres

Nylig har det vært oppslag i pressen om fire nederlandske turister i korona-karantene som hadde slått seg til på Blåkollkoia utenfor Tromsø.

– Dette medfører ekstraarbeid for turlagene, som må desinfisere hyttene. En slik situasjon vil vi unngå på våre hytter, så vi ønsker å nå ut til publikum med henstilling om å ikke benytte hyttene. Vi kan ikke fysisk stenge dem da de må være tilgjengelige i en nødsituasjon, sier Nygaard.

Skjønner skuffelse

Reinbukkelvhytta er deres mest populære hytte på denne tida av året. Det er en åpen dagsturhytte for skiløpere opp fra Stilla.

– Turlagets dugnadsfolk kjører opp skispor hver helg til hytta, med mulighet til å gå en runde på 22 kilometer. Vi har stor forståelse for at mange i disse dager lider av «brakkesjuke» og vil bruke skisporet for å komme seg ut i naturen, sier Nygaard.

– Ta hensyn

Hun håper mange vil bruke løypa, selv om det nå blir lagt litt om, bort fra hytta.

– Da håper vi at alle respekterer besøksforbudet, og finner en mer privat rasteplass for nista og kakaoen. Hold avstand og ta hensyn til hverandre, er rådet.

Turlaget hadde planlagt åpen dag på Reinbukkelvhytta i påska, men dette må de nå dessverre avlyse.