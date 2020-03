Stormen herjer i Finnmark

nyheter

Det ble advart mot full storm mandag kveld og sånn gikk det. Mandag kveld er det inferno i hvitt i Vest-Finnmark.

Både Kvænangsfjellet, Langfjorden, Sennalandet, Hatter og strekningen Kvalsund til Hammerfest er stengt. Uværet gjør at få av veiene åpnes med det aller første. Ved Ulvsvåg i Langfjorden er det rasfare som er årsaken til at E6 er stengt. Her blir det ny vurdering klokken ni tirsdag morgen.

Det er med andre ord nokså umulig å komme seg mellom Troms og Finnmark. Det er til og med stengt i Baddereidet i skrivende stund.

Både i Loppa og Hasvik er det stengte veier. Det er stengt fra Sørvær til Hasvik, mens det i Loppa er stengt mellom Sandland og Sør-Tverrfjord, samt mellom Tverrfjord og Nuvsvåg – i tillegg til at mange av fergene er innstilt.

På østsiden av Altafjorden er det også full stopp, mellom Småvika og Storekorsnes, mellom Store Lerresfjord og Maribukt, i tillegg til at Storfjelltunnelen repareres og at ferga mellom Nyvoll og Korsfjord er innstilt.

Hold deg oppdatert om været hos Statens vegvesen, også hvis du vil ha detaljert info om stengninger ut mot Havøysund, Honningsvåg og øst i Finnmark.