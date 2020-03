Stenges fram til 13. april

nyheter

Det opplyser direktør ved virksomheten, Stine Jakobsson Strømsø.

De mener det ikke er forsvarlig å drifte spesialisert rehabilitering, i lys av tiltakene som iverksettes og henstillingen om minst mulig reiser på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

– Allerede i februar implementerte vi en rekke tiltak for å redusere risiko for smittespredning og for å trygge deltakere og ansatte. Vi har satt ned et eget beredskapsutvalg som har hatt daglige møter for å vurdere tiltak fortløpende. Mange ulike tiltak ble besluttet og iverksatt, og vi er stolte over jobben vi gjorde for å redusere risiko for smittespredning, skriver Strømsø i en pressemelding.

Spesialisert rehabilitering innebærer ansamling av relativt store grupper.

– For å kunne drifte god og tverrfaglig rehabilitering er vi avhengig av å samles og drive med fysisk aktivitet, forelesninger og andre tiltak, forteller Strømsø.