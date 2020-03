Stenger all transport med buss og båt til og fra Loppa

nyheter

Fra klokken 24.00 har smitteansvarlig lege, kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo, bestemt at dette virkemidlet skal tas i bruk.

Det betyr at all offentlig transport av passasjerer mellom Loppa kommune og tilgrensende kommuner skal opphøre.

– Dette innebærer at det ikke skal finne sted personbefordring med buss eller båt mellom tilgrensende kommuner og Loppa kommune. Persontransport med offentlig kommunikasjonsmiddel internt i Loppa kommune vil fortsatt kunne finne sted, heter det i en pressemelding som er signert Ballo, ordfører Stein Thomassen og administrasjonssjef Frank Bækken.

All persontransport skal dermed være basert på kjøring med bil.

– Ved bruk av bil skal det ikke finne sted personbefordring av andre personer enn de som tilhører samme husstand. Tiltaket gjennomføres for å forebygge kryss-smitte med koronavirus fra personer som ikke er identifisert som koronasmittet til ikke-smittede blant Loppas innbyggere, begrunnes det.

Videre heter det at transport av passasjerer med ferge til og fra Hasvik videreføres, men passasjerer som benytter fergen må umiddelbart og uten opphold reise videre fra Loppa kommune, uten å stanse for opphold her.

– Bilførere og passasjerer oppfordres til å sitte i bilen i påvente av innkjøring på fergen, og straks å kjøre videre etter ilandkjøring, uten å stoppe i Loppa kommune, presiseres det.

Det er bare Sibelco Nordics ansatte som skal fraktes mellom Loppa kommune og Stjernøya. Dette gjelder transport både fra Øksfjord til Sibelco Nordics bedrift på Stjernøya og fra bedriften til Øksfjord.