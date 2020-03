Norwegian kansellerer 85 prosent

nyheter

På grunn av sviktende etterspørsel og reiserestriksjoner over hele verden som følge av COVID-19-situasjonen, kommer Norwegian til gradvis å måtte kansellere flesteparten av selskapets flygninger og permittere nesten alle ansatte, med virkning fra 25. mars. Dette skriver Norwegian i en pressemelding.

Flyselskapet varsler at de også permitterer 7.300 ansatte. Samtidig er Norwegian i dialog med norske myndigheter for å få nordmenn hjem fra utlandet.

– Luftfarten står overfor en ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må sette de aller fleste av flyene våre på bakken og permittere en stor andel av våre kolleger. Disse egne tiltakene er dessverre ikke nok. I denne helt kritiske situasjonen vi står oppe i er det derfor svært positivt at norske myndigheter har uttalt at de vil gjøre det som trengs for å trygge norsk luftfart, slik at viktig infrastruktur og titusenvis av jobber opprettholdes, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Også flere andre land i Europa har sagt at de vil gjøre alt de kan for å sikre at egne flyselskaper kan komme gjennom krisen og fortsette driften når samfunnet returnerer til normalen.

– Forstår at det er en belastning

Norwegian har allerede vært nødt til å kansellere et omfattende antall flygninger. Det viktigste denne uken er å opprettholde så mange planlagte flygninger som mulig for å sikre at kundene kommer seg hjem. Kunder som blir berørt av ruteendringer eller kanselleringer vil bli kontaktet av Norwegian på SMS og e-post. Norwegian vil også jobbe tett med norske myndigheter for å sette opp ekstrafly dersom det er nødvendig for få nordmenn hjem.

– Vi forstår at denne ekstraordinære situasjonen er frustrerende og en belastning for kundene våre. Jeg vil forsikre alle om at vi jobber døgnet rundt og gjør alt vi kan for at alle blir ivaretatt så godt som mulig, sier Schram.

Som følge av at de fleste av selskapets fly blir parkert, må dessverre Norwegian permittere rundt 7300 medarbeidere. Permitteringsreglene varierer fra land til land, og Norwegian har allerede startet konstruktive samtaler med representanter for fagforeninger og andre ansatte i alle land vi har virksomhet.

– Det er virkelig med tungt hjerte at vi nå må permittere om lag 7300 av våre kolleger, men vi har dessverre ikke noe valg. Jeg vil likevel understreke at dette er midlertidig, for når verden returnerer til normalen, er selvsagt mitt mål å få våre kolleger tilbake, sier Schram.

Flere tusen flygninger er allerede kansellert.

Fra og med 21. mars vil selskapet hovedsakelig fly med redusert kapasitet innenlands i Norge og mellom de nordiske hovedstedene. Noen europeiske flygninger blir også opprettholdt. Alle interkontinentale flygninger blir kansellert, med unntak av rutene fra Skandinavia til Bangkok og Thailand som flys ut vintersesongen (siste flygninger i slutten av mars).

Alle flygninger som blir opprettholdt er tilgjengelige for salg på Norwegian.no. Et begrenset rutetilbud blir opprettholdt i hvert fall frem til 17. april, men vil bli fortløpende vurdert ut ifra endringer i etterspørsel og reiserestriksjoner.