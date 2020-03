Kutter i renta

nyheter

De setter ned renta på boliglån og næringslivslån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Den laveste boliglånsrenten er på 2,50 prosent.

Banken lover samtidig at det skal bli enklere å søke om flere måneders avdragsfrihet.

– Vi i SpareBank 1 Nord-Norge vil gjøre det vi kan for å bidra i det som er en vanskelig og utrygg tid for kundene våre. Lavere rente er et tiltak som vil hjelpe mange, og vi gjør det nå også enklere for boliglånskundene våre å utsette betaling av avdrag, sier konserndirektør for personmarkedet, Lasse Hagerupsen, i en pressemelding.