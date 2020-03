nyheter

I Kautokeino har politiet pågrepet tre personer, mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand.

De tre ble pågrepet etter at de har kjørt av veien og punktert. Det var to menn og en kvinne i 30-40 årene i bilen, der alle tre framsto som ruset. Fører blir framstilt for blodprøve.