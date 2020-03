Ber alle med helsekompetanse om å registrere seg: – Vi kan trenge deres hjelp

nyheter

Etter mandagens møte i kriseledelsen i Alta kommune oppdaterer rådmann Bjørn-Atle Hansen om status for kommunens del. Store deler av samfunnet er nå stengt ned, og det inkluderer 60-70 prosent av virksomheten hos kommunen.

Personell som kan løses sine oppgaver fra hjemmekontor er sendt hjem, forteller han.

Av administrativt ansatte er kun et fåtall igjen på rådhuset, inkludert rådmannen og 2 andre tilknyttet kriseledelsen.

Flere lag

Men fortsatt er det flere samfunnviktige og samfunnskritiske funksjoner som må dekkes. Brann- og redning, renhold, avfallshåndtering, brøyting, arbeid ute på vannverkene og lignende. Her har kommunen gjort egne tiltak for å hindre at hele tjenester ramler sammen som følge av smitte.

– Vi har laget arbeidslag på blant annet brøyting, brann og på vannverkene våre. Dette er fysisk adskilte lag som ikke skal ha noe med hverandre å gjøre. Dette slik at dersom ett lag slås ut, så har vi et annet, oppegående lag klart, sier Hansen.

– Vi må sørge for at IKT og samfunnskritiske funksjoner fungerer, ellers er det ingenting som foregår i kommunen. Ingen møter eller noe, sier han.

Til å frakte ut mat til innbyggere som har disse tjenestene har kommunen fått hjelp av Røde Kors. Dette da mange av de som gjør dette til vanlig er eldre personer som selv befinner seg i risikogruppen for koronasmitten.

– Hjemmetjenesten kjører nå som om det er helg, altså litt redusert. Dette er for å unngå smittespredning. Samtidig er det sånn at de som trenger hjelp får det.

Ruster seg

Men kommunen forventer at det kan komme utfordringer. Innen helse- og omsorgstjenester ligger det store usikkerhetsmomentet for både Alta kommune og for andre kommuner.

– Vi ser at vi kan få manko på personell etter hvert, og ønsker å være i forkant. Derfor driver vi nå og kartlegger tilgjengelige ressruser, sier Hansen.

En av måten dette gjøres på er å be alle med et snev av helsekompetanse om å melde inn dette via alta.kommune.no

– Er det noen i befolkningen som har helseutdanning av en eller annen sort, gå inn og registrere dere på skjema som legges ut på nettsidene våre. Dette vil gi oss en oversikt over hva vi har av eventuell reservekapasitet, som kan settes inn der det oppstår behov, sier rådmannen.

– Hvilke funksjoner blir dere å trenge?

– Alle typer helsepersonell. Men noe kompetanse er mer kritisk enn annen. Først og fremst legeressursene, her vet vi at det ikke er mange som «går og trør». Vi ser at også sykepleiere kan bli utfordrende. Slik nøkkelkompetanse er vi veldig interessert i å få kartlagt, medisinerstudenter, sykepleierstudenter, folk som er i utdanningsløp men som ikke er ferdige. Dette er reservekapasitet vi kan få behov for, for vi vet jo ikke – plutselig kan bemanningen i en omsorgsbolig bli slått ut, sier rådmannen.

Ved behov vil kompetansekravene lempes ytterligere.

– Vi er ikke der ennå, men vi planlegger for dette, sier Hansen.

– Får de lønn, de som blir hentet inn etter å ha meldt seg?

– Ja, vanlig lønn i henhold til tariffavtaler, som om vi hadde tatt inn en vikar i en helt normal situasjon, sier Hansen.

Har isolatplasser

– For Altas del, hvordan løses situasjonen rundt kritisk syke pasienter?

– Mest sannsynlig blir dette å gå gjennom Klinikk Alta / Finnmarkssykehuset. Intensivkapasiteten bygges opp ved sykehuset i Hammerfest nå.

– Så kan vi etter hvert få folk her i Alta som må i isolat og som ikke kan bo hjemme. Da har vi arealer tilgjengelig. Opptreningssenteret er stengt, her finnes mange rom. Vi kan bruke hotellene. Så her har vi en plan, vi har arealer til å ta vare på personer som må bo på isolat utenfor eget hjem, sier han.

– Er man syk og smittet men ellers i stand til å bo hjemme, så blir det hjemmeisolat. Det gjøres en konkret vurdering der. De fleste av oss som blir syke vil kunne bo hjemme, og de som må ha bistand skal vi klare å hjelpe, sier rådmannen.

Kutt sosial kontakt

Han benytter anledningen til igjen å minne om at alle overholder bestemmelser knyttet til isolat og karantene.

– Vi anbefaler ingen oppsamling av folk. Du kan gå ut og handle, snakke med folk - men hold avstand. Vi har ikke sagt at folk skal holde seg hjemme, men sosial omgang bør kuttes ut. Vanlige bursdagsfeiringer for barn skal kuttes ut. Vi skal ha noen begravelser, her er det sterke begrensninger på antallet som får møte opp.

– Fester, enten det er ungdommer eller voksne, det skal ikke forekomme. Det er alvor nå, og vi må gjøre det vi kan for å hindre en ukontrollert spredning.

– Vi ser alle hvordan det går i Italia. Dette er spredningen vi for alt i verden ønsker å unngå i Norge. For vi vet at vi ikke vil være i stand til å håndtere en ukontrollert spredning av koronaviruset, sier Hansen.