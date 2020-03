Ap og SV snur og omgjør vedtak, slik at unge familier får starte bygging

nyheter

SV hadde styremøte sist mandag der partiet slo fast at fortsatt har vern av dyrkbar jord som et viktig mål, men at partiet snur og vil være med å omgjøre vedtaket i hovedutvalget der de sa nei til en fradeling. Det samme hovedutvalget sa i forrige periode ja ti fradeling. Det dreier seg om totalt tre tomter på grunn som ikke er dyrkbar, eller har minimal landbruksverdi.