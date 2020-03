– Ungdommene våre gjorde alt rett da smittebeskjeden kom

nyheter

Altaposten skrev søndag at en tenåringsgutt hadde droppet karantenebestemmelser og dratt på fest lørdag kveld. Rådmann Bjørn-Atle Hansen mente dette var en uakseptabel måte å forholde seg til karantenen, og ba ungdommene skjerpe seg.

Men faren til en av ungdommene som var på denne festen, sier nå at karantenebestemmelsene ikke ble brutt:

– I ti-tiden på lørdagskvelden ble ungdommene varslet om at de kunne ha blitt smittet, av han gutten som har fått påvist smitte. Meldingen kom litt etter at familien selv hadde fått smittebeskjeden. Da befant ungdommene seg allerede på ei hytte. Jeg fikk vite i halv tolv-tiden på kvelden at min gutt hadde vært i kontakt med den smittede gutten, og ga beskjed om at de bare hadde med å holde seg på hytta inntil videre. Dette har de fortalt at de gjorde, de forteller at de holdt seg på hytta til de fikk annen beskjed, forteller mannen, som sier han uttaler seg på vegne av et knippe andre foreldre.

– Som ungdommene forteller det har de ikke hatt kontakt med noen andre.

Mye fram og tilbake

Mannen mener dermed det blir feil å si at de «brøt» karantenen, og sånn sett opptrådte uansvarlig.

– Det var mye fram og tilbake med helsevesenet natt til søndag, og i halv ett-tiden natt til søndag fikk vi beskjed fra kommunelegen om at ungdommene bare måtte holde seg på hytta inntil videre, slik vi og hadde funnet ut var riktig.

Da mannen søndag kveld var i kontakt med kommunelegen var beskjeden at ungdommene kunne ta seg ned fra hytta og holde seg i karantene hjemme, i påvente av prøveresultater.

– Min gutt er testet nå, og venter på svar. Ventetiden tar han hjemme, det kan jeg love, sier mannen.

Forstår alvoret

Summa summarum mener mannen at ungdommene som var på den aktuelle festen, hans egen sønn inkludert, har opptrådt ansvarlig.

– Selv om de er ungdommer og jo selvfølgelig tror at de ikke er smittet, så skjønner de at de kan ha fått viruset, og de skjønner at det er alvorlig om de smitter andre. Vi har også pratet med ungdommene om dette for å understreke alvoret, sier mannen.

– Hvordan tar ungdommene dette?

– De forsøkte å holde humøret oppe da de satt i karantene på hytta, og har laget seg ei samtalegruppe i ettertid hvor de driver og chatter. Flere foreldre er og invitert inn i gruppa. Ungdommene er jo i karantene, hele hurven, og de tar det på stort alvor.

– Hvordan føler ungdommene seg?

– Det siste jeg har hørt er at de føler seg friske og fine. Men de er klare over at et positivt prøvesvar vil medføre full isolasjon. Så de er jo spente på hva prøvene viser, sier mannen.